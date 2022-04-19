توزر: توزيع مشاريع تربية النحل لفائدة 05 منتفعات بالشراكة بين جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة والإدارة الجهوية للتشغيل

تولت جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر، اليوم الثلاثاء، توزيع مشاريع تربية النحل لفائدة 05 منتفعات من بين 13 سيدة شاركت في دورات تدريبية نظمتها الجمعية في مجال تربية النحل في الأشهر الماضية لسيدات خسرن عملهن بسبب جائحة "كورونا"، وفق مكلفة بالمشاريع في الجمعية سالي الرايس .وأشارت في تصريح ل"وات" الى أن المشاريع الموزعة المتمثلة في بيتي (02) نحل لكل منتفعة، بكامل التجهيزات والمعدات الخاصة بتربية النحل، تندرج ضمن مشروع المنحلة لريادة الاعمال وهو برنامج ينجز بالشراكة بين الجمعية والإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني وفضاء المبادرة وجمعية ملكة نحل صحراء الجريد، ملاحظة أن الجمعية أمنت كذلك دورات تدريبية لمجموعة أخرى في مجال صناعة الصابون وتقطير النباتات العطرية.وأضافت بأنه تم الى جانب توزيع المشاريع تمكين صاحب الأرض الفلاحية التي سيقع عليها تركيز بيوت النحل من أشجار متنوعة (أشجار زينة وأشجار مثمرة) تمثل مرعى للنحل لاحقا، وذلك ضمن مقاربة شاملة تنتفع منها صاحبات مشاريع تربية النحل والفلاحين في الواحات والاسرة في إطار برنامج الأمم المتحدة للفلاحة العائلية.كما ستتولى جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة توفير الإحاطة الفنية اللازمة بالشراكة مع مربي النحل عبد القادر البجوطي والإدارة الجهوية للتشغيل بالإضافة الى مساعدة المربيات على ترويج منتوجهن من العسل سواء عن طريق الترويج الالكتروني أو بواسطة متجر الرحبة الذي تديره الجمعية ويتم اعتماد آلية الافراق في إدارة المشاريع عبر تعهد صاحبات المشاريع بتوفير بيت نحل خلال 03 سنوات يتم تمكينه من صاحب مشروع جديد.