6.355.154 شخصا يستكملون تلقيحهم ضد فيروس كورونا إلى حدود 18 أفريل الجاري


Publié le Mardi 19 Avril 2022 - 14:14 قراءة: 0 د, 26 ث
      
بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا تلقيحهم إلى حدود يوم أمس الاثنين 18 أفريل الجاري 6.355.154 شخصا، منهم 4.673.352 شخصا تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا من جرعتين.


كما بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا تلقيحهم من خلال تلقيهم لقاح ذي جرعة واحدة أو الذين أصيبوا سابقا بالفيروس 1.168.802 شخصا، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة.

وفيما تلقى، إلى حدود 18 أفريل الجاري 1.181.795 شخصا الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة، تم تطعيم 6.286 شخصا من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما والمصابين بأمراض مزمنة، بالجرعة الرابعة لتعزيز المناعة.

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