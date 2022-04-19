وزارة الصحّة تسجّل 16 حالة وفاة جراء كوفيد 19 وتراجع نسبة التحاليل الإيجابية، الأسبوع الماضي

سجّلت وزارة الصحّة، خلال الفترة المتراوحة بين 11 و17 أفريل الجاري، 16 وفاة مصرحا بها أوليا جراء الإصابة بكوفيد 19، وتراجع نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي فيروس كورونا إلى أقل من 5.52 بالمائة.وقد تأكدت إصابة 864 شخصا بفيروس كورونا عقب إجراء 15.642 تحليلا مخبريا، خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية ظهور الفيروس المستجد في مارس 2020 في تونس إلى 28.533 وفاة، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة.وفيما تعافى خلال المفترة الممتدة من 11 إلى 17 أفريل الجاري 1.375 شخصا، توافد 38 مصابا جديدا بالفيروس على المستشفيات العمومية والخاصة.وكان وزير الصحة علي مرابط قد كشف أمس الاثنين عن تجاوز تونس الموجة الخامسة من انتشار فيروس كورونا خلال شهري فيفري ومارس الماضيين بسلاسة، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات عن حدوث موجة جديدة في شهر ماي المقبل.وأكد أن وزارة الصحة تواصل متابعتها عن كثب لتطور الوضع الوبائي وطنيا ودوليا، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات عن حدوث موجة جديد في شهر ماي المقبل.ودعا الوزير إلى مواصلة تطبيق تدابير الوقاية الصحية والإقبال على التلقيح للتوقي من احتمال الإصابة بالفيروس.