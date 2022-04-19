محاكمة شاب خطط للقيام بتفجيرات متزامنة


Publié le Mardi 19 Avril 2022 - 12:28 قراءة: 0 د, 19 ث
      
مثل صباح اليوم الثلاثاء19 افريل 2022 أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب في العقد الثالث من العمر متهم بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية متزامنة وتفجيرات تستهدف مقرات أمنية ومناطق سياحية.


باستنطاق المتهم أكد أنه ندم عن ذلك وأنه ابتعد عن مجال التطرف وأنه تزوج واصبح له أبناء، المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.

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