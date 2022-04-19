المجمع المهني لنقل الأشخاص بكوناكت يطالب بتعديل تسعيرة عداد التاكسي الفردي والسياحي والجماعي واللواج

طالب المجمع المهني لنقل الأشخاص بكوناكت، سلطة الإشراف بتعديل تسعيرة عداد التاكسي الفردي والسياحي وتسعيرة التاكسي الجماعي والنقل الريفي و"اللواج" بما يتناسب مع الزيادات السابقة واللاحقة لسعر المحروقات الى جانب الموافقة الفورية على تسعيرة تطبيقات النقل الذكيو دعا المجمع المهني ، في بيان اصدره الثلاثاء، سلط الإشراف إلى التدخل العاجل لمراجعة أسعار السيارات وقطع الغيار بما يتلاءم مع إمكانيات المهنيّين وإعفائهم كليّا من الضرائب حتى يتسنى لأبناء القطاع تطوير الأسطول وتقديم خدمات ذات جودة، حسب نص البيانكما طالب بالاعفاء الجبائي لأسعار المحروقات عبر تمكين مهنيي القطاع من بطاقات تموينداعيا إلى تحديد جلسة عاجلة مع وزير النقل للنّظر في كل المسائل المذكورة وإيجاد الحلول الملائمةواعتبرالمجمع،في بيانه،" إن ما يعيشه قطاع النقل غير المنتظم من تهميش وتجاهل لأوضاعه المهنية والإجتماعية والصحيّة بلغ حدودا لم يسبق لها مثيل مشيرا الى أن القطاع يواجهه عوامل قد تؤول إلى تدميره"، وفق ذات البيانوتتمثل هذه العوامل في الارتفاع الجنوني لأسعار السيّارات والارتفاع المجحف لأسعار قطع الغيار​ إلى جانب ارتفاع تكاليف الإصلاح والصيانة وارتفاع أسعار المحروقات وتكرّر ذلك بصفة شهرية ومتواصلة​ وارتفاع فوائض تمويل السيارات، فضلا عن خطايا التأخير .​"و ​في ​المقابل، بقيت التسعيرة على حالها مما جعل أصحاب النقل غير المنتظم عاجزين عن سداد أقساط السيّارات والصيانة والتأمين، وفق البيانودعا المجمع المهني، في البيان ذاته، الحكومة إلى اعتماد منوال تنمية يقوم على خلق الثروة.