قبلي: الاتحاد الجهوي للشغل ينذر بتحويل التحركات الاحتجاجية لعملة شركة البستنة الى المستوى المركزي

اكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي المسؤول على المنشآت والدواوين، عبد الجليل بوعزة، خلال ندوة صحفية انتظمت، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد، حول مستجدات ملف شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، ان التحركات الاحتجاجية للدفاع عن منظوريهم من عملة هذه الشركة ستتخذ طابعا وطنيا بالتوازي مع التحركات الجهوية بداية من شهر ماي المقبل.وأضاف بوعزة أنه سيتم الشروع خلال شهر ماي المقبل في تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية الاعمق والاكثر ايلاما خاصة وانها ستتخذ طابعا مركزيا عبر الاعتصام بمقر وزارة الصناعة وببعض المقرات التي يخيّل للبعض انه لا يمكن الوصل اليها، وذلك في صورة عدم تفاعل السلط المركزية مع الاشكاليات التي تعترض هذه الشركة وخاصة منها العمل على ديمومتها وضمان كتلة اجور العملة.وأوضح بوعزة ان الاتحاد الجهوي حاول اكثر من مرة التوصل الى حل جذري لمختلف هذه الاشكاليات عبر الجلوس على طاولة الحوار مع الطرف الحكومي الذي لم يلتزم بجملة من الاتفاقات التي كان من المفترض تفعيلها منذ مطلع هذه السنة في محاولة لطمس ملف شركة البستنة.من جانبه، أكد الكاتب العام المساعد للاتحاد المكلف بالوظيفة العمومية، طارق بن بلقاسم، ان كافة الخيارات الاحتجاجية مطروحة للدفاع عن شركة البستنة بالجهة، مؤكدا أن التفكير في حل الشركة يمثل خطا احمر بالنسبة للمنظمة الشغيلة.وأشار الى انه ورغم سلسلة التحركات الجهوية التي تم تنفيذها خلال شهر مارس المنقضي والتي وصلت الى حد تعطيل العمل باغلب مقرات السيادة بولاية قبلي الا ان هذه أنها لم تلق تفاعلا من قبل السلط المركزية اضافة الى عدم قدرة المعتمد الاول المكلف بتسيير الولاية على ايجاد حلول لهذا الاشكال في ظل وجود فراغ في خطة والي قبلي منذ شهر نوفمبر الماضي، ما ضاعف من الاشكاليات التي تعانيها الجهة في شتى القطاعات.وبدوره، اكد كاتب عام النقابة الاساسية لمنتسبي شركة البستنة، الهادي لحمر، ان قرار تعليق التحركات الاحتجاجية الى موفى شهر رمضان له طابع انساني بالاساس وذلك للسماح للسلط الجهوية والمحلية باتمام توزيع المساعدات الاجتماعية على مستحقيها خلال شهر الصيام.ولفت إلى انه لم يتم الى حد الان خلاص اجور العملة لشهر مارس المنقضي بسبب استقالة الرئيس المدير العام لشركة البستنة الذي رفض الامضاء على وثيقة الاجور كما ان هذا التعليق الوقتي للاحتجاجات يعطي فرصة للمركزية النقابية للتفاوض مع الطرف الحكومي حول ملف البستنة في لجنة 5 زائد 5.