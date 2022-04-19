الميناء التجاري بجرجيس يستعد لاستقبال رحلات المسافرين للموسم الصيفي

يستعد الميناء التجاري بجرجيس من ولاية مدنين، لاستقبال رحلات المسافرين التي ستنطلق يوم 26 جوان المقبل، وذلك من خلال تهيئة المحطة البحرية، سواء على مستوى منظومة الاعلامية او ممرات المسافرين والتنوير وغيرها من التدخلات التي تستهدف توفير افضل الخدمات لكافة المسافرين من أبناء تونس وغيرهم، وفق ما ذكره مدير الميناء، ارسلان المحمودي.وفي اطار المراقبة الصحية تم بالميناء، تركيز غرفة للعزل الصحي بتدخل من المنظمة العالمية للصحة، في انتظار تأثيها لتكون جاهزة مع بداية انطلاق رحلات المسافرين.وينتظر ان يبلغ عدد المسافرين عبر هذا الميناء في نفس عدد الموسم الماضي، أي في حدود 11 الفا و400 مسافر على متن 11 رحلة بحرية بين قدوم ومغادرة، وذلك بين ميناء جرجيس وميناء مرسيليا الفرنسية وميناء جنوة الايطالية.