اجتماعات الربيع السنوية : محادثات بين الوفد الرسمي التونسي وممثلي صندوق النّقد الدّولي

شكلت المحادثات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى إبرام اتفاق بين الطرفين، محور لقاء جمع مساء أمس الإثنين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي حضوريا بواشنطن ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية عبر تقنية التواصل عن بعد ، بممثلين عن الصندوق برئاسة مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد عزوزوكان هذا اللقاء في إطار مشاركة الوفد الرسمي التونسي في اجتماعات الربيع السنويّة لصندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي المنعقدة على امتداد هذا الأسبوع (18 الى 22 أفريل 2022) بواشنطن.وتطرّق الجانبان وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة المالية، إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدّولة التونسيّة في التسريع في نسق الإصلاحات ووضعها حيّز التنفيذ بالتشاور مع شركائها من المنظّمات الوطنيّة وذلك من أجل تجاوز الوضع الاقتصادي الصّعب الذي تعيشه تونس منذ سنوات والذي استفحل على إثر الأزمة الوبائيّة كورونا وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.ويشارك الوفد التونسي في هذا الإطار، في عدد من الندوات والورشات التي ستتطرق الى مواضيع في علاقة بآخر المستجدات في العالم من ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وما لها من انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية في مختلف بلدان العالم لاسيما البلدان النامية والفقيرةكما ستوفر هذه الاجتماعات واللقاءات مناسبة لوزيري، الاقتصاد والمالية ولمحافظ البنك المركزي للتعريف ببرنامج الحكومة الإصلاحي الرامي إلى الرفع من نسق النمو واستقرار التوازنات المالية ودعم المكاسب الاجتماعية فضلا عن اتاحتها الفرصة لحشد الدعم لتونس في مسارها الإصلاحي حتى تتمكن من تحقيق انتقال اقتصادي وتنموي مستدام وناجع.