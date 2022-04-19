وزارة الاسرة والمرأة تقرر حجب الجائزة الوطنيّة لحقوق الطفل بعنوان 2020

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء عن حجب الجائزة الوطنيّة لحقوق الطفل بعنوان سنة 2020 لعدم توفّر شرط المنافسةوأوضحت وزارة الأسرة في بلاغ لها أنه لم يرد على اللجنة الوطنيّة المكلّفة بدراسة ملفّات الترشّح لنيل الجائزة سوى ترشحين إثنينولفتت الى أنه تم الاستناد في ذلك على أحكام الأمر عدد 3913 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنيّة لحقوق الطفل المنقّح بالأمر الحكومي عدد 779 لسنة 2018 المؤرخ في 13 سبتمبر 2018، وتبعا للبلاغ المؤرخ في غرّة جويليّة 2021 المتعلّق بفتح باب الترشّحات لنيل الجائزة الوطنيّة لحقوق الطفل خلال الفترة المتراوحة من 01 إلى 31 أوت 2021