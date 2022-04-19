وزير الصحة: الوزارة عازمة على مواصلة الجهد لدعم برامج الصحة البيئية وتطوير أنشطة الوقاية المرتبطة بتدهور عوامل المحيط

أكد وزير الصحة علي المرابط، مساء الإثنين، عزم وزارته مواصلة الجهد من اجل دعم برامج الصحة البيئية وتطوير أنشطة الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بتدهور عوامل المحيط.وثمن المرابط، في كلمة له ألقاها بمناسبة اشرافه على الملتقى الوطني المنتظم في إطار الإحتفال باليوم العالمي للصحة تحت شعار "كوكبنا صحتنا" بحضور نائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، المساعي الحثيثة التي تقوم بها كافة الهيئات التابعة لمنظمة الصحة العالمية في شتّى المستويات من أجل دعم آليات التشاور والتعاون لتحقيق هذه الأهداف.وأشاد بالدعم المتواصل والمتجدد الذي يلقاه النظام الصحي الوطني من قبل منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الوزارة تولي هذا الاحتفال اهتماما كبيرا وذلك لأهمية التحسيس حول موضوع صون "كوكبنا وصحتنا".ومن جهته أفاد أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط في كلمة له تم بثّها عن بعد أن التصدي للمخاطر البيئية جزء أساسي لرؤية منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط وذلك بمعالجة الأسباب الجذرية لإعتلال الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتضافر الجهود من قبل مختلف الجهات الفاعلة في شتى القطاعات.يذكر أن الملتقى الوطني شهد حضور جومانة هرمز ممثلة منظمة الصحة العالمية وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والهياكل الحكومية المعنية وممثلي المجتمع المدني وإطارات وهياكل وزارة الصحة.