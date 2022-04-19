مدنين: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ودعوة المواطنين للإقبال على التلقيح


Publié le Mardi 19 Avril 2022 - 14:35 قراءة: 0 د, 55 ث
      
رصدت الادارة الجهوية للصحة بمدنين خلال 24 ساعة الماضية، 10 حالات اصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جملة 95 عينة تحليل، دون ان تسجل منذ يوم 21 مارس المنقضي، اية حالة وفاة ناجمةعن الفيروس.


واستقر بذلك، اجمالي وفيات كورونا في حدود 1455 وفاة، فيما ارتفع العدد الجملي للاصابات الى 51279 اصابة، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، ل"وات"، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.
وتوزعت هذه الحالات الايجابية المحلية الجديدة بعدد 3 اصابات بكل من جرجيس وحومة السوق، وباصابتين اثنين بمدنين الشمالية، واصابة واحدة بكل من اجيم ومدنين الجنوبية، علما وان المستشفيات العمومية بالجهة خلت تقريبا من المرضى كوفيد، باستثناء حالة واحدة مصابة مقيمة بالمستشفى الجامعي بمدنين.
ورغم استقرار وتحسن الوضع الوبائي، فان الدكتور زيد دعا الى ضرورة الاقبال على التلقيح واتمام الجرعات مع مواصلة احترام شروط التوقي من فيروس كورونا من حمل الكمامة والتباعد الجسدي، امام توقعات بموجة قادمة، مؤكدا ان التلقيح اثبت نجاعته في مواجهة الموجات السابقة وخاصة على مستوى الحالات الاستشفائية.

واشار ذات المصدر، الى ان مراكز التلقيح تشهد عزوفا من المواطنين، وان الجرعات التي يتم تقديمها في الفترة الاخيرة اغلبها لمعتمرين لاعتبار اجبارية التلقيح عند التوجه الى اداء مناسك العمرة.


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