تطور انتداب الكفاءات التونسية في إطار التعاون الفني بنحو 94 بالمائة إلى غاية 31 مارس الماضي

سجلت نتائج التعاون الفني منذ بداية العام الحالي إلى غاية 31 مارس الماضي، تطورا يقدر بنسبة 94.2 بالمائة حيث بلغ عدد المنتدبين المسجلين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني، 775 منتدبا مقابل 399 منتدبا خلال نفس الفترة من سنة 2021.وقد احتل قطاع الصحة النصيب الأكبر من حيث الانتدابات حيث سجل انتداب 352 إطارا أي ما يعـادل 45 بالمائة من مجموع الانتدابات، يليه قطاع الهندسة بــ 181 منتدبا، ثم التربية والتعليم بــ 66 منتدبا.واستقطبت البلدان العربية 333 منتدبا أي بنسبة 43 بالمائة من جملة الانتدابات. وتتصدر سلطنة عمان المركز الأول من مجموع البلدان المنتدبة للكفاءات وذلك بتعاقدها مع 122 منتدبا من بينهم 111 إطارا شبه صحيا، تليها المملكة العربية السعودية وذلك بتعاقدها مع 103 إطارا.وتتذيل قائمة الانتدابات كل من دولة قطر بتعاقدها مع 34 إطارا أغلبهم من الإطارات شبه الصحية، ثم دولة الإمارات بتعاقدها مع 28 إطارا، أغلبهم في مجال النقل واللوجستيك.وتأتي البلدان الأوربية في المرتبة الثانية بعد الدول العربية من حيث الانتدابات وذلك بـ 284 منتدبا، تليها البلدان الأمريكية والآسيوية بـ 106 منتدبا، وأخيرا البلدان الإفريقية بـ 35 منتدبا.وتتصدر فرنسا قائمة الانتدابات في الدول الأوروبية وذلك بــ 100 منتدبا خاصة في مجال الإعلامية، تليها ألمانيا بــ 94 منتدبا خاصة في مجال الصحة، ثم إيطاليا بــ 70 منتدبا أغلبهم من الإطار شبه الصحي.وفي القارة الأمريكية تصدرت كندا قائمة الانتدابات بـ94 منتدبا. وتشمل هذه الانتدابات مجالات الشبه صحي والتعليم الثانوي والخدمات والمهن.وللإشارة فقد بلغ العدد الإجمالي للمتعاونين والخبراء التونسيين إلى غاية 31 مارس الماضي 21470 متعاونا.