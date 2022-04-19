اعادة فتح 16 نزلا وعودة اسواق سياحية نحو الوجهة جربة-جرجيس مؤشرات طيبة للموسم السياحي الجديد

تتواصل بالمنطقة السياحية جربة-جرجيس بين شهر مارس وبداية شهر ماي عملية اعادة فتح النزل استعدادا للموسم السياحي الصيفي حيث شملت 16 نزلا توفر طاقة ايواء جملية قدرها 11500 سرير، منها 6 نزل تعيد فتح ابوابها بعد غلق بسبب جائحة "كورونا" وفق المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين هشام المحواشي.ويتزامن هذا النسق المرتفع لاعادة فتح النزل مع استعادة الوجهة السياحية جربة-جرجيس عدة اسواق واعادة تموقعها عالميا وتنويع الاسواق ما يعطي مؤشرات طيبة حول الموسم السياحي الجديد، حيث بين المحواشي ان رحلتين غير منتظمتين وصلتا الى جزيرة جربة من مدينة براغ، مع امكانية تعزيز هذه الرحلات الاسبوعية برحلات كما عادت اضافة الى السوق التشيكية السوق البلجيكية وقريبا السوق البولونية والايطالية.يذكر ان الجهة تستعد الى احتضان النسخة الثانية من الرالي الدولي تحدي صحراء تونس والتظاهرة السنوية لاحتفالات الغريبة اليهودية ثم معرض الطيران وقمة الفرنكفونية، وهو ما يعزز اشعاع الوجهة التونسية عموما والوجهة السياحية جربة-جرجيس بصفة خاصة ويدعم فرص الترويج لها.