فرقة الحرس الديواني بالصخيرة تضبط شاحنة إدارية تحمل بضائع مهربة

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة، مساء أمس الإثنين ، من ضبط شاحنة تحمل لوحات منجمية إداريةوبداخلها عدد من الأكياس التي تحتوي على 930 قطعة ملابس جاهزة وعلى 10أجهزة تلفاز.ولم يدل السائق في شأنها بأية وثائق تثبت شرعية مسكها وقدرت قيمة المحجوز بــ 49 ألف دينار .وأوضحت وزارة المالية، في بلاغ، اليوم الثلاثاء، أنه على إثر توفر معلومة مفادها أن سائق شاحنة إدارية تابعة لإحدى المؤسسات العمومية يتولى نقل بضائع مهربة متأتية من جنوب البلاد التونسية، تولت وحدات الحرس الديواني إيلاء الموضوع العناية اللازمة وتركيز دوريات على المسالك المحتمل اتباعها من قبل الشاحنة المشبوهة.وتم ضبط الشاحنة على مستوى الطريق السريعة رقم 1 وبالتحري مع السائق أفاد أن الشاحنة فارغة ولا تحتوي أية بضائع. وباخضاعها للتفتيش، تم العثور بمقصورة داخلها خلف مقعد السائق على المحجوز المذكور.وتم تحرير محضر حجز في الغرض وأستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بسائق الشاحنة كما عهدت لوحدات الحرس الديواني بمواصلة التحريات في الغرض.