تاجيل الجلسة العامة الانتخابية للنادي الصفاقسي

اعلنت الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي عن تاجيل الجلسة العامة الانتخابية للنادي للفترة 2022-2024 الى يوم 24 جوان المقبل وذلك لعدم ورود ترشحات لانتخابات الهيئة التي كانت مقررة ليوم 29 افريل الجاري.



