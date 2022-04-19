اعلنت الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي عن تاجيل الجلسة العامة الانتخابية للنادي للفترة 2022-2024 الى يوم 24 جوان المقبل وذلك لعدم ورود ترشحات لانتخابات الهيئة التي كانت مقررة ليوم 29 افريل الجاري.
تاجيل الجلسة العامة الانتخابية للنادي الصفاقسي
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