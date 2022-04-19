تاجيل الجلسة العامة الانتخابية للنادي الصفاقسي


Publié le Mardi 19 Avril 2022 - 09:31 قراءة: 0 د, 9 ث
      
اعلنت الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي عن تاجيل الجلسة العامة الانتخابية للنادي للفترة 2022-2024 الى يوم 24 جوان المقبل وذلك لعدم ورود ترشحات لانتخابات الهيئة التي كانت مقررة ليوم 29 افريل الجاري.

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