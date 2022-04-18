الإعداد الجيّد للإستحقاقات الثنائيّة المقبلة محور محادثة جمعت الجرندي بسفير المملكة السعودية بتونس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الاثنين، سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقرواكد الجانبان حرص قيادتيهما على إعطاء دفع جديد لعلاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى أفضل المراتب وفق بلاغ صادر عن الوزارةواشار ذات البلاغ الى أهمية تجسيد هذه الإرادة المشتركة من خلال العمل على الإعداد الجيّد للإستحقاقات الثنائيّة المقبلة وضمان نجاحها ،وفي مقدمتها تبادل الزيارات على أعلى مستوى والإسراع في عقد اللجنة المشتركة التونسية السعودية في تونس والتحضير الجيد لها، تدعيما لأواصر الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين وتنويع مجالاتها وتعزيز المبادلات التجارية الثنائية.وتمّ بمناسبة اللقاء التطرق إلى سير موسم العمرة والاستعدادات الجارية لموسم الحج حيث أكد الجانبان ضرورة تضافر الجهود قصد ضمان أفضل الظروف للمعتمرين والحجيج التونسيّين.كما عبّر الجرندي، للسفير السعودي، عن مساندة تونس لمساعي المملكة من أجل استتباب الأمن والسلم في المنطقة، مذكّرا بترحيب تونس بإعلان إنشاء مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة وأملها في أن تشكّل هذه الخطوة فرصة جديدة من أجل بلوغ تسوية سياسية للأزمة في اليمن بما يحفظ وحدته وسلامة أرضه ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.