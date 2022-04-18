رئيسة الحكومة تتلقّى دعوة للمشاركة في القمة الأولى لمنظمة النساء القياديات

تلّقت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان دعوة للمشاركة في القمّة الأولى التي ستنظمها منظمة النساء القيادياتتحت شعار "قواعد جديدة، آمال نقيّة، أحلام كبيرة" يوم 08 مارس 2023 الموافق لعيد المرأة العالمي بالعاصمة الماليزية كوالمبور، وذلك خلال استقبالها اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة لرئيسة هذه المنظّمة ،حفصاء هاشم والوفد المرافق لها.ورحبت نجلاء بودن وفق بلاغ لرئاسة الحكومة بزيارة الوفد الماليزي ونوّهت بالعلاقات القائمة بين تونس وماليزيا، معربة عن أملها في مزيد توثيق العلاقات وتبادل التجارب بين البلدين في مختلف المجالات ،وخصوصا في مجال النهوض بالمرأة وتعزيز دورها القيادي في الحياة العامة وفي الشأن السياسي والإداري.من جانبها ،قدمت رئيسة المنظمة حفصاء هاشم عرضا مستفيضا حول دور المنظمة الماليزية وأهدافها وخطة عملها المستقبلية والتي تتمحور بالأساس حول كيفية تطوير تكوين الكفاءات النسائية وتعزيز قدراتهن بهدف مزيد اشراك المرأة الماليزية في المناصب القيادية بالمؤسسات الحكومية والخاصة.