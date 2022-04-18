توقيع اتفاقية شراكة لإعادة إسناد جائزة "فاطمة الفهريّة" للنهوض بتكوين النساء بعد غياب اسنادها لسنتين متتاليتن

وقّعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،الي وم الاثنين، بمقرّ الوزارة، اتفاقية شراكة مع كل من الجامعة المركزيّة الخاصة وجمعية برنامج المتوسّط 21 (MED 21)، من أجل إعادة إسناد جائزة "فاطمة الفهريّة" للنهوض بتكوين النّساء وتحقيق تكافؤ الفرص لمدّة ثلاث سنوات.وتهدف جائزة فاطمة الفهرية، وفق بلاغ للوزارة، إلى تكريم نساء ورجال ضفتي المتوسط الذين تألّقوا في مجالات التكوين والبحث والإبداع وحقّقوا انجازات علمية أو تقلّدوا مسؤوليات مهمّة في المجتمع وكانوا من الرواد في مجالات النهوض بالنساء ودعم وصولهن إلى المسؤوليات العليا.وتسند هذه الجائزة لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات العاملة بالقطاع العام أو القطاع الخاص في البلدان المتوسطية والذين يمارسون أنشطتهم في المجالات المتعلّقة بمقاومة الأمية في الأوساط النسائية وتكوين النساء لاسيّما في المناطق الريفية، إلى جانب المساهمة في تحقيق التناصف في تحمل المسؤوليات المهنية والسياسية والاجتماعية ودعم المبادرات النسائية في كافة المجالات.وقد تولى التوقيع على الاتفاقية كل من وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، وممثّلة الجامعة الخاصة هباب العجمي وممثل جمعية برنامج المتوسّطالعربي بن عطية.ويشار إلى أن جائحة كوفيد 19 قد منعت إسناد جائزة "فاطمة الفهريّة" لسنتين متتاليتين ومن المنتظر أن يتمّ تنظيم حفل إعادة إسنادها في أكتوبر القادم.