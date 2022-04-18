سعيد: نحن نصوم ونصلي بأمر من الله وليس بناء على الفصل الأول من الدستور

سنقف أمام الله فرادى.. لن يأتي معنا لا مجلس نيابي ولا حكومة



قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه ظهر اليوم الإثنين 18 أفريل 2020 بقصر قرطاج، على موكب تسليم جوائز الفائزين في الدورة 53 للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم لسنة 1443 هــ/ 2022 "نحن نصوم ونصلي بامر من الله وليس بناء على الفصل الاول من الدستور''.وأضاف رئيس الجمهورية قائلا:" دين الدولة هو الإسلام الله سبحانه وتعالى من حكم في تنزيله وقال كنتم خير امة أخرجت للناس ولم يقل خير دولة اخرجت للناس".وتابع رئيس الدولة القول:"نحن نصوم ونصلي هل نصلي ونصوم بناء على الفصل الاول من الدستور ام بناء على امر الله "، مضيفا "الدستور لم يكن موجودا الله من امرنا بالصلاة والصوم والزكاة والشهادتين وليس الدستور".وأقر رئيس الجمهورية بان "الدولة ذات معنوية".وقدّر رئيس الجمهورية أنّ مقاصد الإسلام الحقيقية هي الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية، معتبرا أنّ "علاقتنا مع الله وليس مع الدولة وليس مع أيّ جهة كانت".وأوضح رئيس الدولة: "سنقف أمام الله فرادى لن يأتي معنا لا مجلس نيابي ولا حكومة تقف إلى جانبنا ونحن على الصراط (...) لم نر دولة أو مجلس نيابي أو حكومة تمرّ على الصراط أو تتساقط على الصراط يمينا وشمالا..".وقال سعيّد: ''أحيانا نجد مظاهر الخشوع في المساجد وبمجرّد الخروج من باب المسجد تلك المظاهر تضمحل (..) في حين أنّ الإسلام الاستقامة والإيمان بالله''.وأضاف: "أمرنا الله بصدق الحديث والتقوى، فأين صدق الحديث من الذين يتحدّثون ولا يصدقون ولا يخلصون حتّى مع أنفسهم"، وتابع:"الله أمرنا أيضا بأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار (..) ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم..".