انطلاق فعاليات شهر التراث من الموقع الأثري بأوذنة

شهد الموقع الأثري بأوذنة من ولاية بن عروس، اليوم الاثنين، دخول مركز الاستقبال بالموقع حيز النشاط والإعلان من فضائه عن انطلاق فعاليات الدورة 31 لشهر التراث الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار" اللباس التقليدي : هوية وطنية وخصوصية جهوية " وذلك بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي ووزير السياحة محمد المعز بلحسين .وبينت وزيرة الشؤون الثقافية أن اختيار اللباس التقليدي للاحتفاء به طيلة هذا الشهر هو مساهمة في إعادة الاعتبار له و تثمينه كرمز من رموز الهوية الوطنية فهو من خلال مختلف عناصره تعبير عن ثراء االهوية التونسية من خلال ما يتميز به من خصوصيات جهوية متعددة ومتنوعة و متناغمة حيث يجمع في جمالية حياكته وخياطته وتطريزه كل ما تراكم عبر التاريخ من مهارات كما يعبر على اختلاف أصنافه وألوانه عن المعتقدات والطقوس والهواجس وهو يمثل مصدرا مهما للدراسات الاتنوغرافية والاجتماعية وغيرها و يعكس طبيعة الشخصية في تحولاتها عبر التاريخ .واضافت الوزيرة أن ما يتميز به اللباس التونسي المستوحى من التراث من أناقة وجمال وتناسق تجعله مصدرا متجددا للابتكار وللاستلهام منه في التصاميم الحديثة والمواكبة لعصرنا وهو ما يؤهله ليبلغ العالمية وليكون أحد عناوين التنمية .وتابعت قائلة إن الاستثمار في الثقافة عموما وفي التراث خصوصا لخلق الثروة ودعم التنمية قد أصبح من أساسيات السياسات الاقتصادية في العالم لذلك تضع الوزارة في سلم اولوياتها تثمين هذا التراث في عنصريه المادي واللامادي وحسن استثماره وتوظيفه والعمل على تسجيل أكثر ما يمكن من عناصره ومفرداته ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، فضلا عن تطوير التشريعات لخلق آليات جديدة ومحفزة لاسناد المستثمرين في قطاع الثقافة والحرف والصناعات الثقافية والإبداعية.وتميز اليوم الافتتاحي لشهر التراث بفضاء استقبال الموقع بعرض مهارات ومعارف لحرفيات وحرفيين في صنع اللباس التقليدي وبعرض قصير للمسرحي كمال العلاوي يجسم حياكة اللباس التقليدي ومحاضرتين بقاعة الندوات بالمركز تطرقت في الأولى الباحثة سنية الحمزاوي الى اللباس التقليدي كهوية وطنية وخصوصية جهوية وتناول في الثانية المشرف على المخازن الوطنية للتراث التقليدي عبد المالك بن فرج الكنوز الخفية للمخازن الوطنية من القطع الاتنوغرافية من خلال نماذج من اللباس التقليدي .كما تم خلال فعاليات اليوم الافتتاحي تكريم بعض الحرفيين والباحثين المختصين في اللباس التقليدي، وتم بساحة المركز المطلة على الموقع الاثري بأوذنة عرض فستان عملاق للمصممة امال الصغير، إلى جانب تأثيث الفضاء بفقرات موسيقية تخللها عرض كوريغرافي .