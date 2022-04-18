وزير الصحة: تونس تجاوزت بسلاسة الموجة الخامسة من تفشي فيروس كورونا المستجد

قال وزير الصحة علي مرابط اليوم الاثنين، إن تونس تجاوزت بسلاسة الموجة الخامسة من تفشي فيروس كورونا المستجد خلال شهري فيفري ومارس الماضيين، داعيا إلى مزيد التقيد بتدابير الوقاية الصحية والإقبال على التلقيح للوقاية من احتمال ظهور موجة جديدة.وأفاد مرابط خلال إعطائه إشارة انطلاق استغلال جهاز تحليل التسلسل الجيني بمستشفى شارل نيكول في إطار هبة يابانية بعدم وجود أي مؤشرات حاليا عن قدوم موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن وزارة الصحة تتابع عن كثب تطورات الوباء في العالم.وأشار إلى أن مؤشرات الوضع الوبائي تحسنت مع تجاوز الموجة الخامسة خلال شهري فيفري ومارس الماضيين، مبينا ان نسبة الوفيات لا تتجاوز 3 بالمائة باليوم وأن عدد المرضى بأقسام الإنعاش أو تحت التنفس الاصطناعي لا يتجاوزون حاليا مائة مريض.وقال إن تحسن الوضع الوبائي اقترن بارتفاع عدد الأشخاص الذين استكملوا تلقيحهم والبالغ عددهم نحو 6 مليون و350 ألف شخص، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة إلى نحو مليون و200 ألف شخص، وفق بياناته.وأشار الى أن الوزارة بصدد المتابعة عن كثب لما يحصل من تطورات سواء في أوروبا أو بقية العالم معتمدة على جملة من الإجراءات الاحتياطية على غرار القيام بتحاليل عشوائية في المعابر الحدودية والمطارات للوافدين للاحتياط من دخول أية متحورات جديدة.وشدد وزير الصحة على ضرورة التقيد بتدابير الوقاية الصحية من تباعد جسدي وارتداء الكمامة خاصة في المناطق المغلقة والإقبال على التلقيح، مشيرا إلى أن مراكز التلقيح مفتوحة للعموم سواء في النهار أو حتى بعد الإفطار خلال شهر رمضان.