الرابطة الاولى - المجموعة 2- الترجي و الصفاقسي وبن قردان الى "التتويج" والمتلوي وحمام سوسة من اجل تفادي النزول

تاهلت فرق الترجي التونسي والنادي الصفاقسي واتحاد بن قردان الى مرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وذلك اثر مقابلات الجولة الختامية للمرحلة الاولى ( المجموعة الاولى) التي جرت اليوم.
وسيلتحق هذا الثلاثي في مرحلة التتويج بفرق النادي الافريقي والنجم الساحلي واتحاد المنستير
وسيخوض فريقا نجم المتلوي و امل حمام سوسة "باراج" تفادي النزول عن المجموعة الاولى مع فريقي الاولمبي الباجي والترجي الجرجيسي عن المجموعة الثانية.
وكان فريقا نادي حمام الانف وهلال الشابة قد نزلا مباشرة للرابطة المحترفة الثانية
وسيلتحق هذا الثلاثي في مرحلة التتويج بفرق النادي الافريقي والنجم الساحلي واتحاد المنستير
وسيخوض فريقا نجم المتلوي و امل حمام سوسة "باراج" تفادي النزول عن المجموعة الاولى مع فريقي الاولمبي الباجي والترجي الجرجيسي عن المجموعة الثانية.
وكان فريقا نادي حمام الانف وهلال الشابة قد نزلا مباشرة للرابطة المحترفة الثانية
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