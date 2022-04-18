قابس: جمعيات بيئية تطالب بتتبع مجهز سفينة "ايكسلو" المنكوبة وترفض السياسة المتبعة للحدّ من الكوارث البيئية بقابس

XELO

Publié le Lundi 18 Avril 2022 - 15:35 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعربت مجموعة من الجمعيات البيئية الناشطة في مجال البيئة والتنمية المستدامة عن انشغالها التام بغرق السفينة التجارية " ايكسلو " بساحل مدينة قابس وبتداعيات هذا الحادث على المستوى البيئي والاجتماعي والصحي والاقتصادي في حال لم تتخذ الاجراءات العاجلة بشأنه ولم يتمّ تنفيذها بكل دقة.


وندّدت هذه الجمعيات، في بيان أصدرته أمس الأحد، بالتصرف غير المسؤول لمجهز الباخرة التي يبدو ان عمرها الافتراضي قد انتهى وأنّها غير صالحة للملاحة، مطالبة بتكوين لجنة متابعة لتنفيذ الخطة الوطنية للتدخل يكون المجتمع المدني ممثلا فيها، وبحشد كل الامكانيات الوطنية لتطويق الحادث والحيلولة دون تسرب كميات القازوال المشحون في السفينة المنكوبة الى البحر والحدّ من تداعياتها على المنظومة البحرية.

كما طالبت باتخاذ كل الاجراءات القانونية ضدّ مجهز الباخرة والربّان حفاظا على حقوق بلادنا وبيئتها، معبّرة عن رفضها القاطع للسياسة المتبعة للحد من الكوارث البيئية بقابس والبالغ معدلها كارثة في كل عام منذ سنة 2019.


وأكدت هذه الجمعيات استعدادها التام للمساهمة في أي تدخل بالتنسيق التام مع اللجنة الجهوية لمجابهة للكوارث، مشدّدة على اعتماد سياسة اتصالية واضحة تقوم على متابعة يومية للمستجدات، وعلى اعلام الرأي العام بتطور الاحداث، وخاصة البحارة الذين يزاولون نشاطهم في المنطقة.

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