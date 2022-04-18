البنك المركزي التونسي يصدر ورقتين نقديتين جديدتين


Publié le Lundi 18 Avril 2022 - 15:32 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أكد البنك المركزي التونسي، الاثنين، استعداده فعلا لطرح ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي خمسة دنانير صنف 2022 وخمسون دينارا صنف 2022، وذلك على خلفية ما تم تداوله مؤخرا حول اصدار البنك لاوراق نقدية جديدة.


وافاد البنك في بلاغ تلقت "وات" نسخة منه، انه سيتم تداول الورقتين النقديتين الجديدتين بالتوازي مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا، مشيرا الى انه سيقع إعلام العموم في الإبّان، ووفقا للإجراءات المعمول بها، بتاريخ طرحهما للتداول والخصائص الفنية المميزة لهما.

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