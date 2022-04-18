هاشمي الوزير: تسجيل ارتفاع في عدد الحالات الايجابية المصابة بفيروس كورونا خلال شهر ماي المقبل فرضية محتملة

قال رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ضد كورونا هاشمي الوزير اليوم الاثنين، ان تسجيل ارتفاع في عدد الحالات الايجابية المصابة بفيروس كورونا خلال شهر ماي المقبل، فرضية محتملةوأوضح هاشمي الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن جل الدراسات العلمية أثبتت أن المناعة المكتسبة من التلاقيح ومن الاصابات السابقة بفيروس كورونا من الممكن أن تتراجع بعد انقضاء مدة تتراوح بين 5 و6 أشهروهو ما يجعل امكانية تسجيل ارتفاع في عدد الحالات الايجابية المصابة بفيروس كورونا خلال شهر ماي المقبل فرضية قائمة حسب تقديرهولفت الى أن تراجع المناعة المكتسبة ضد فيروس كورونا خلال الفترة القادمة لن يكون تراجعا كليا حيث ستلعب نسبة المناعة المتبقية في جسم الانسان دورا محوريا في عدم تسجيل اصابات خطيرة تتطلب الاقامة بالمستشفيات وعدم تنامي عدد الوفيات معتبرا على هذا الأساس أن فرضية تسجيل موجة سادسة خلال شهر ماي المقبل غير قائمة وفق تقديرهوشدد الوزير على أنه من الممكن جدا تجنب تسجيل ارتفاع في عدد الحالات الايجابية المصابة بفيروس كورونا خلال شهر ماي المقبل في حالة اقبال المواطنين خلال هذه الفترة على استكمال تلاقيحهم المضادة للفيروس وعلى القيام بالجرعة الثالثة والرابعة المعززة للمناعة.