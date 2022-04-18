بمناسبة عيد قوات الامن الداخلي ..رئيس الجمهورية يتولى توسيم ثلة من ضباط الامن الداخلي

في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين بقصر قرطاج، على موكب تم خلاله:- ترقية العميد شكري الرياحي، المدير العام آمر الحرس الوطني، إلى رتبة أمير لواء- منح الصنف الرابع من وسام الجمهورية لكل من:• محافظ شرطة عام من الصنف 1 سامي الهيشري، مدير عام الأمن الوطني• العميد عبد الصمد بن جدّو، مدير عام الديوان الوطني للحماية المدنية• العميد شريف السنوسي، رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح• محافظ شرطة عام صنف 1 مختار القلعي، عن الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.