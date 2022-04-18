بمناسبة عيد قوات الامن الداخلي ..رئيس الجمهورية يتولى توسيم ثلة من ضباط الامن الداخلي


Publié le Lundi 18 Avril 2022 - 12:14 قراءة: 0 د, 29 ث
      
في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين بقصر قرطاج، على موكب تم خلاله:
- ترقية العميد شكري الرياحي، المدير العام آمر الحرس الوطني، إلى رتبة أمير لواء

- منح الصنف الرابع من وسام الجمهورية لكل من:
• محافظ شرطة عام من الصنف 1 سامي الهيشري، مدير عام الأمن الوطني
• العميد عبد الصمد بن جدّو، مدير عام الديوان الوطني للحماية المدنية

• العميد شريف السنوسي، رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح
• محافظ شرطة عام صنف 1 مختار القلعي، عن الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.


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