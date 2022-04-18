مالك الجزيري يتراجع الى المركز 315 عالميا

احتفظ الصربي نوفاك جوكوفيتش بصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة يوم الاثنين رغم خروجه من الدور الأول لبطولة مونت كارلو الأسبوع الماضي بعد خسارته أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش الذي حقق قفزة كبيرة على إثر بلوغه المباراة النهائية بارتقائه 19 مركزا ليصبح في المركز 27 عالميًا.ولم يشهد التصنيف الجديد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى حيث يتصدر جوكوفيتش التصنيف برصيد 8340 نقطة يليه الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثاني برصيد 8230 نقطة والألماني ألكسندر زفيريف في المركز الثالث برصيد 7465 نقطة والإسباني رافايل نادال في المركز الرابع برصيد 6935 نقطة واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المتوج بلقب مونت كارلو في المركز الخامس برصيد 5980 نقطة.ويأتي الإيطالي ماتيو بيريتيني في المركز السادس برصيد 4945 نقطة والنرويجي كاسبر رود في المركز السابع برصيد 4110 نقطة والروسي أندري روبليف في المركز الثامن برصيد 3865 نقطة والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم في المركز التاسع برصيد 3625 نقطة والبريطاني كاميرون نوري في المركز العاشر برصيد 3440 نقطة.وتراجع التونسي مالك الجزيري 6 مراكز ليصبح في المرتبة 315 عالميا برصيد 149 نقطة على غرار مواطنه اسكندر المنصوري الذي خسر 5 مراتب جعلته يتدحرج الى المركز 370 عالميا برصيد 114 نقطة بينما تقدم التونسي الاخر عزيز دوقاز مرتبة واحدة ليحتل المركز 418 عالميا برصيد 95 نقطة.