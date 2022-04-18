انس جابر تتراجع الى المركز العاشر


Publié le Lundi 18 Avril 2022 - 09:52 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تراجعت التونسية انس جابر مرتبة واحدة لتصبح في المركز العاشر عالميا برصيد 3015 نقطة في تصنيف لاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة يوم الاثنين.


وحافظت البولونية إيغا شفيونتيك على الصدارة برصيد 6711 نقطة متبوعة بالتشيكية باربورا كرايتشيكوفا في المركز الثاني برصيد 4975 نقطة والإسبانية باولا بادوسا ثالثة برصيد 4885 نقطة والبيلاروسية أرينا سابالينكا رابعة برصيد 4711 نقطة واليونانية ماريا ساكاري خامسة برصيد 4705 نقطة والإستونية أنيت كونتافيت سادسة برصيد 4511 نقطة والتشيكية كارولينا بليشكوفا سابعة برصيد 4252 نقطة والأمريكية دانييل كولينز ثامنة برصيد 3151 نقطة فيما أصبحت الإسبانية غاربينيي موغوروسا تاسعة برصيد 3070 نقطة.
وتخوض انس جابر خلال هذا الاسبوع منافسات بطولة شتوتغارت الالمانية وستواجه في الدور الاول يوم الثلاثاء التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 32 عالميا.


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