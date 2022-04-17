-نيوكاسل ينتزع الفوز على ليستر 2-1 بهدف في الوقت بدل الضائع


Publié le Dimanche 17 Avril 2022 - 22:23 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أحرز برونو جيمارايش هدفا في الوقت بدل الضائع، ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 2-1 على ليستر سيتي، ليقطع خطوة جديدة نحو البقاء في البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الأحد.
ورفع نيوكاسل رصيده إلى 37 نقطة ويحتل المركز 14 وبفارق 12 نقطة عن بيرنلي صاحب المركز 18، بينما يتقدم ليستر بثلاث نقاط على منافسه الفائز ويأتي تاسعا.

وتقدم ليستر بهدف في الدقيقة 19 عن طريق أديمولا لوكمان بعد ركلة ركنية نفذها الفريق بذكاء، واستقرت في شباك مارتن دوبرافكا.
وأدرك جيمارايش التعادل بعد مرور نصف ساعة من اللعب ووضع الكرة بين قدمي الحارس كاسبر شمايكل.
وألغي الهدف في بداية الأمر، لكن بعد متابعة الإعادة في شاشة جانبية لحكم الفيديو المساعد، قرر الحكم جاريد جيليت التراجع عن قراره واحتساب الهدف.

وتسبب آلان سانت-ماكسيمين لاعب نيوكاسل في إحباط مشجعي فريقه بسبب التباطؤ في أكثر من هجمة مرتدة، لكنه بدأ الشوط الثاني بتسديدتين من مسافة بعيدة، قبل أن يفرض ليستر سيطرته مجددا.
ولم يصنع أي فريق خطورة كبيرة قرب النهاية، قبل أن يتوغل جو ويلوك من الجانب الأيسر ويرسل كرة عرضية قابلها البرازيلي جيمارايش بضربة رأس داخل الشباك، ليشعل احتفالات مشجعي أصحاب الأرض.
وتلقى اللاعب البالغ عمره 24 عاما بطاقة صفراء بسبب خلع قميصه خلال الاحتفال بالهدف، وبعد صفارة النهاية، منح قميصه لمشجع صغير في المدرجات، بعدما تلقى دفعة مهمة نحو البقاء في دوري الأضواء.

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