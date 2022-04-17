ضبط ثمانية أشخاص بقرقنة وحلق الوادي "كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة (الناطق باسم الحرس)


Publié le Dimanche 17 Avril 2022 - 21:20 قراءة: 0 د, 19 ث
      
ضبطت دورية مشتركة بين فرقة الارشاد البحري بقرقنة ومركز حرس بحري سيدي يوسف، السبت، أربعة أشخاص "كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا"، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني اليوم الأحد.


كما تمكنت دورية تابعة لمركز حرس بحري بالميناء التجاري بحلق الوادي من ضبط أربعة أشخاص "بصدد التسلل إلى إحدى البواخر التجارية بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة".


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