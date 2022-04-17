وفاة امرأة وإصابة سبعة اخرين في حادث مرور بمنوبة

تُوفيت امرأة وأصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور، جد اليوم الأحد في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، بالطريق الجهوية الرابطة بين برج العامري وماطر، على مستوى منطقة المهرين بالبطان، وفق معطيات لوحدة الحماية المدنية بطبربة.وحسب ذات المصدر، تمثل الحادث في اصطدام قوي بين سيارة وشاحنة خفيفتين، مشيرا إلى أن أعوان وحدة الحماية المدنية بطبربة أسعفوا المصابين ونقلوهم إلى المستشفى المحلي بطبربة ومنه الى مستشفيي "شارل نيكول" والرابطة بالعاصمة، في حين توفيت المرأة على عين المكان.وجرى إعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة للقيام بمعاينة مكان الحادث ورفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي بشارل نيكول لتحديد أسباب الوفاة، فيما تعهدت مصالح الحرس الوطني بطبربة بفتح تحقيق في الحادث والاستماع إلى شهود على عين المكان.