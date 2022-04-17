عودة وهبي الخزري لاجواء الملاعب بعد التعافي من الاصابة


Publié le Dimanche 17 Avril 2022 - 17:03 قراءة: 0 د, 32 ث
      
فاز نادي سانت ايتيان امس على نادي بريست بنتيجة 2-1 في الجولة 32 من البطولة الفرنسية لكرة القدم .وجاء الفوز بعد هزيمتين وتعادلين.


وسجلت المباراة عودة الدولي التونسي وهبي الخزري الذي لعب امس مع فريقه سانت ايتيان لمدة 60 دقيقة بعد غياب طويل بسبب اصابة على مستوى اسفل القدم (الكاحل) حرمته من مشاركة فريقه في عدة مقابلات في البطولة وكلك من الدور الفاصل للمونديال مع المنتخب التونسي.
وقبل 6 جولات من نهاية السباق يحتل فريق سانت ايتيان المركز السابع عشر وخرج مؤقتا من منطقة النزول .ويذكر ان صاحب المركز 18 في البطولة الفرنسية يخوض باراج من اجل البقاء فيما ينزل صاحبا المركزين 19 و20 مباشرة.


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