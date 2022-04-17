العمل الرقابي تطور خلال النصف الأول من رمضان بنسبة 7ر15 بالمائة في ظل تنفيذ اكثر من 51 ألف زيارة


Publié le Dimanche 17 Avril 2022 - 15:33 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تطور العمل الرقابي، خلال النصف الأول من شهر رمضان 2022 ، بنسبة 7ر15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة 2021 بعد تسجيل مصالح المراقبة 8795 مخالفة.


وأشارت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ اصدرته الأحد ، أن فرق المراقبة المشكلة من 2417 فريقا، أجرت أكثر من 51 ألف زيارة تفقد على امتداد النصف الأول من شهر رمضان 2022.

وتشكل المخالفات المتصلة بقطاعات المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة 53 بالمائة من مجموع المخالفات، في حين تمثل المواد الغذائية العامة زهاء 33 بالمائة والمخابز والمطاعم والمقاهي قرابة 8ر7 بالمائة.


وتلقى الخط الأخضر المخصص للشكاوى قرابة 528 شكوى تعلقت 55 بالمائة منها بالترفيع في الأسعار و 38 بالمائة منها بالاخلال بتراتيب الدعم.



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