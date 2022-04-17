وزير النقل: معاينات الغواصين أثبتت عدم وجود تسربات من شحنة القازوال بخزان السفينة "ايكسلو"

اكد وزير النقل، ربيع المجيدي، في ندوة صحفية عقدها ظهر اليوم، بالميناء التجاري بقابس، رفقة وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، أن عملية الغوص التي قام بها صباح اليوم عدد من الغواصين التابعين لجيش البحر قد اثبتت عدم وجود تسربات من شحنة القازوال الموجودة بخزان السفينة " ايكسلو " التي غرقت بسواحل جهة قابس وان منافذ هذا الخزان مغلقة باحكام تماما مثل ما اكد ذلك طاقم هذه السفينة.وبين المجيدي أنه عاين عند تنقله صباح الاحد الى موقع غرق السفينة مع وزيرة البيئة والمكلف بتسيير ولاية قابس وعدد من اطارات وزارتي النقل والبيئة وجود بعض الزيوت، إلا أن تحليل عينات منها أثبت انها متأتية من محركات السفينة المنكوبة، مضيفا انه يتم حاليا تطويق مكان الحادث بالمعدات التي تمكن من حصر أي تسرب محتمل.ويعمل الغواصون حاليا، وفق الوزير، على تحديد المنافذ التي سيتم فيها تركيز المعدات اللازمة لشفط شحنة القازوال من خزان السفينة المنكوبة، مؤكدا ان العملية "معقدة ودقيقة ولا تحتمل الخطأ ويجب ان تكون سريعة"، حسب قوله.وأفاد، من جهة أخرى،بأن طاقم السفينة تم وضعه على ذمة السلطات للتحقيق معه، وهو ما سيمكن من التعرف على كل الظروف التي حفت بغرقها، مشيرا الى أن حمولة هذه السفينة هي أساسا " قازوال" وأن تركيبتها تتبخر بسرعة. وقال إن العديد من الخواص ومن الدول الشقيقة والصديقة عرضوا مساعدتهم في التعامل مع هذا الحادث.وكان وزير النقل ووزيرة البيئة قد اشرفا قبل ذلك بالميناء التجاري بقابس على اجتماع ضم آمر لواء البحرية الوطنية ومختلف الأطراف المعنية بغرق السفينة " ايكسلو " تم فيه استعراض الجهود المبذولة في معالجة هذا الحادث البحري والخطوات التي سيتم القيام بها لشفط شحنة هذه السفينة من القازوال بما يحول دون حدوث أي تلوث بحري.