الجمعية التونسية لمساندة الاقليات تنظم لقاء حول وضعية المهاجرين والطلبة القادمين من جنوب الصحراء

نظمت الجمعية التونسية لمساندة الاقليات، مساء أمس السبت، في أحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة، لقاء حول "وضعية المهاجرين والطلبة القادمين إلى تونس من جنوب الصحراء، بين الميز العنصري والكره للأجانب" وذلك في إطار اختتام مشروعها المُنجَز بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان " مناصرة المهاجرين".وقدمت الجمعية، خلال هذا اللقاء، مخرجات تقرير عمل ميداني أنجزته حول آليات ومناهج مناصرة المهاجرين أكد، بالخصوص، على أهمية المقاربة التشاركية في معالجة هذا الملف، وتم فيه إبراز وضع المهاجرين من الطلبة وغير الطلبة والمصاعب التي يعانونها.ومن أهم هذه المصاعب، وفق ما جاء في التقرير، التهميش والتمييز العنصري الذي وصل، بحسب رأي هؤلاء المهاجرين، إلى حد، "التمييز العنصري المؤسساتي" من مؤسسات الدولة التونسية، وخاصة من قبل وزارة الداخلية.وقد لاحظ المتدخلون من إفريقيا جنوب الصحراء، في هذا اللقاء، أن شبهة الميز العنصري قوية في ممارسة أعوان الأمن لبعض الإجراءات تجاههم إذ يبدو، وفق تقديرهم، أن لون البشرة مقياس لإخضاع المهاجرين الأفارقة آليا لتلك الإجراءات وهو ما يعرف ب (Déli de facies) .وعرضت الجمعية، في نفس اللقاء، التوصيات الواردة في تقريرها ومخرجات أعمال الورشات التي نظمتها، وما تخلل هذه الورشات من نقاشات حول محاور المشروع المنجزة في تونس العاصمة وفي ولاية مدنين .وتم، في اختتام أعمال هذا اللقاء، عرض ومضة تحسيسية أنجزتها الجمعية التونسية لمساندة الأقليات وشارك فيها العديد من الفنانين البارزين، ومن ممثلي نشطاء المجتمع المدني بهدف التوعية بمخاطر التعصب وأهمية التضامن الإنساني اللامشروط في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.وشارك في هذا اللقاء، الذي أداره ممثل جمعية الوحدة في التنوع، الأستاذ الجامعي محمد بن موسى، عدد من الجمعيات الممثلة للطلبة وغير الطلبة الوافدين من جنوب الصحراء، وممثلو الدولة التونسية على غرار "مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني " وعدد من المستشارين البلدييين من بلديات المرسى وحلق الوادي وتونس المدينة.