قفصة: منح 4 أقسام طبية بالمستشفى الجهوي حسين بوزيان صبغة جامعية


Publié le Dimanche 17 Avril 2022 - 19:27 قراءة: 0 د, 42 ث
      
ذكر المدير الجهوي للصحة بقفصة سالم ناصري أن 4 أقسام طبية بالمستشفى الجهوي حسين بوزيان تحصلت على الصبغة الجامعية وهي كل من أقسام الطب الباطني والجراحة العامة وجراحة القلب والشرايين وقسم الطب الشرعي وذلك بقرار من وزارتي التعليم العالي والصحة نشر بالرائد الرسمي


وأضاف سالم ناصري في تصريح ل(وات) أنه بمنح هذه الأقسام الطبية صبغة جامعية يصبح العدد الجملي للأقسام ذات الصبغة الجامعية بالمستشفى الجهوي حسين بوزيان بقفصة 6 أقسام خاصة وأن أقسام الإنعاش الطبي وجراجة العظام سبق أن غيرت صبغتها من أقسام عادية إلى أقسام طبية جامعية لافتا الى أنه في حال بلوغ 8 أقسام طبية جامعية يتحول المستشفى الجهوي حسين بوزيان الى مستشفى جامعي

وأفاد المدير الجهوي للصحة أن هذه الأقسام يشرف عليها حاليا عدد من الاخصائيين الاستشفائيين وطبيب مبرز مضيفا ان هناك عدد من الأطباء بالجهة سيجتازون في قادم الأيام مناظرة التبريز لتعزيزعدد الأطباء للاشراف وتسيير هذه الأقسام.




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