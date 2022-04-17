منوبة: خلع وتخريب شبكة الانارة بقاعة الالعاب الفردية بحي النسيم بطبربة وجمعية الشويقي الرياضية تقدّم شكاية في الغرض

تعرّضت قاعة الالعاب الفردية بحي النسيم بطبربة من ولاية منوبة الى الخلع وتخريب شبكتها الكهربائية بالكامل، بما سيعطل نشاط جمعية الشويقي الرياضية لكرة الطاولة التي تستغلها منذ 2015، والزيتونة الرياضية بطبربة لكرة الطاولة التي انضمت لها حديثا، وقد تم تقديم شكاية في الغرض دون ايقاف اي طرف مسؤول عن ذلك، وفق رئيس جمعية الشويقي الرياضية، رضا العزابي.وأوضح العزابي، في تصريح لـ"وات"، القاعة التي تحتضن 80 رياضيا في اختصاص كرة الطاولة من بيتهم عناصر تنشط بالمنتخب الوطني، تعرضت مجددا للخلع والتخريب، حيث تم تخريب خزانة التوزيع الكهربائية، واتلاف شبكة الانارة، وقلع المقابس والاسلاك النحاسية من الجدران، إلى جانب تخريب تجهيزات تنس الطاولة التي يتدرب بها ناشطو الجمعيتين.وأضاف أن مصالح المندوبية الجهوية للشباب والرياضة تولت معاينة الاضرار بالقاعة في انتظار تحديد برنامج للصيانة والجهة التي ستقوم به، معربا عن أمله في التدخل السريع لصيانتها واستئناف الانشطة بها.واشار الى ان عمليات الخلع والسرقات تكررت مستهدفة نفس القاعة بشكل لافت، وقد تكبدت الجمعية اكثر من مرة مصاريف الاصلاح والصيانة، الا ان خسائر التخريب في هذه العملية مكلفة وتعجز الجمعية عن التكفل بها.وأكد العزابي فشل المساعي في تعيين حراسة على القاعة التابعة للمجلس الجهوي والتي انجزت ضمن مشروع الاحاطة بأحياء النسيم بطبربة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، وظلّت عرضة لايادي المخربين والمنحرفين، دون حسيب ولارقيب، في امر ارتقى الى التشفي وتصفية حسابات، وفق تعبيره.وقال إن الحادثة خلّفت استياء كبيرا في صفوف اللاعبين الذين حازوا في 2018 كأس تونس لكرة الطاولة اواسط، واثارت صدمتهم، خاصة وان القاعة تمثّل ملاذهم الوحيد الذي التجؤوا اليها باذن من المجلس الجهوي لولاية منوبة في 2015 ، بعد ان باتت قاعة الشويقي بالمعصرة القديمة تشكل تهديدا لسلامتهم نتيجة ااهتراء بنيتها المتقادمة والتي تعود لـ120 سنة.يشار الى ان المركب التجاري المحاذي للقاعة والمنجز في نفس المشروع بقيمة 1,1 مليون دينار، منذ 2014 ، قد لقي بدوره نفس المصير بعد تخريبه بالكامل، واستباحة فضائه الذي يضمّ 23 محلا تجاريا.