سليانة: إختيار 30 إمرأة للانتفاع بمشاريع متنوعة ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للعائلات ذات الوضعيات الخاصة

اختارت مصالح المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة 30 إمرأة للانتفاع بمشاريع متنوعة في إطار الجزء الأول من برنامج التمكين الاقتصادي للعائلات ذات الوضعيات الخاصة، وفق ما ذكرته، اليوم الأحد، المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة، عائدة بن نصر.وأضافت بن نصر، في تصريح لـ(وات)، أن الجزء الأول موجّه لأمهات الأطفال المهدّدين بالانقطاع عن الدراسة بقيمة إعتمادات جملية تقدر ب100 ألف دينار، ومن المنتظر أن يتسلمن تجهيزات المشاريع في غضون شهرين بعد الإنتهاء من مرحلة إرسال الإستشارات المتعلقة بالتجهيزات.وذكرت أن المشاريع شملت دجاج الضيعة ومكوناتها من محاضن لتفقيس البيض، والسخانات، و50 دجاجة، وكمية هامة من العلف، إلى جانب تجهيزات إعداد الخبز من ثلاجة، وعجانة، وطاولة، وفرن، وموقد عصري لإعداد خبز الطابونة، وتجهيزات خياطة.وأشارت،من جهة أخرى، إلى أن قيمة الإعتمادات الجملية للجزء الثاني من برنامج التمكين الإقتصادي تقدر بـ200 ألف دينار موجّهة لمنطقة أو منطقتين ذات مؤشر فقر مرتفع ولفائدة الأسر ذات الوضعيات الخاصة، وستنطلق مصالح المندوبية قريبا في اختيار هذه الأسر اعتمادا على إستبيان تضبطه أطراف مساهمة في المشروع، وفق تأكيدها.