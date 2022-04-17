مدينة العلوم: وفق الحسابات الفلكية يوم الإثنين 2 ماي القادم أول أيام عيد الفطر المبارك


Publié le Dimanche 17 Avril 2022 - 11:49 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلنت مدينة العلوم بتونس أنه بحسب الحسابات الفلكية فان يوم الإثنين 2 ماي القادم سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك مقدرة أن يوم الأحد 1 ماي القادم هو المتمم لشهر رمضان 1443


ولفتت مدينة العلوم في بلاغ لها اليوم الأحد الى أنه بالنسبة للبلاد التونسية وحسب الحسابات الفلكية سيتم تحري هلال شهر شوال مع غروب شمس يوم السبت 30 أفريل الجاري الموافق ل 29 رمضان حيث تغرب الشمس على الساعة السابعة مساء و 8 دقائق ويغرب القمر على الساعة السادسة مساء و 55 دقيقة وبالتالي يكون القمر تحت الأفق بدرجة و 27 ثانية وهكذا تستحيل رؤية هلال شهر شوال لسنة 1443

وشددت على أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية يبقى الجهة الوحيدة المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية.



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