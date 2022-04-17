قابس: عدم تسجيل تسرب للغازوال من السفينة التجارية الغارقة بالبحر


Publié le Dimanche 17 Avril 2022 - 10:46 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تحولت صباح اليوم وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي رفقة وزير النقل ربيع المجيدي والمعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية قابس صابر البنبلي الى المكان الذي غرقت فيه السفينة التجارية "اكسلو" حيث عاينوا الوضع البيئي بهذا الموقع والجهود المبذولة لتطويقه بالتجهيزات اللازمة كما واكبوا عملية الغوص التي قام بها فريق من الغواصين لمعاينة وضعية السفينة التجارية المنكوبة


وتشير المعطيات التي نشرتها ولاية قابس على صفحتها الرسمية لعموم المواطنين الى ان الوضع مطئن وتحت السيطرة ولم يقع تسجيل تسرب لمادة الغازوال من خزان السفينة الغارقة بالبحر



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