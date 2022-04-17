رابطة أبطال إفريقيا: الوداد البيضاوي يهزم شباب بلوزداد ويضع قدما في نصف النهائي

نجح فريق الوداد الرياضي في انتزاع فوز ثمين من مضيفه شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على أرضية ملعب 5 جويلية 1962 في الجزائر لحساب ذهاب ربع نهائي رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.وحمل هدف الوداد توقيع المهاجم الكونغولي غي مبينزا في الدقيقة 46 من الجولة الثانية.وعانى فريق الوداد الرياضي منذ الدقيقة السابعة من نقص عددي بعد أن أشهر الحكم الورقة الحمراء في وجه متوسط الميدان جلال الداودي.وتميز هذا الدربي المغاربي بعودة الجمهور إلى المدرجات بعد عامين من الغياب بسبب جائحة كورونا.وضغط فريق شباب بلوزداد وضاعف من محاولاته لافتتاح التسجيل مستغلا النقص العددي في صفوف الوداد الذي مر دفاعه في الربع ساعة الأولى من المباراة بلحظات صعبة إلا أن ثنائي دفاع الوداد داري وفرحان، نجح في الصمود والدفاع عن مرمى التكناوتي.وكانت الدقيقة الأولى من الشوط الثاني كافية لأشبال المدرب وليد الركراكي لمفاجأة خصمهم وتسجيل الهدف الثمين.وبهذا الفوز الثمين تكبر حظوظ الوداد للتأهل الى دور نصف النهائي لهذه المنافسة .ومن المنتظر أن تجرى مباراة الإياب في 22 أو 23 أفريل الجاري بالدار البيضاء.وكان الوداد البيضاوي قد حسم صدارة المجموعة الرابعة لرابطة أبطال إفريقيا برصيد 15 نقطة جمعها من خمسة انتصارات وهزيمة واحدة.أما شباب بلوزداد فكان أنهى دور المجموعات في المرتبة الثانية للمجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة خلف فريق الترجي الرياضي المتصدر برصيد 15 نقطة.ويأمل الوداد البيضاوي التتويج بلقب رابطة أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما توج بهذا اللقب القاري عامي 1992 و2017 فيما يسعى بلوزداد إلى اجتياز دور ربع النهائي الذي فشل في تجاوزه في مناسبتين متتاليتين آخرها في النسخة السابقة بعد تعثره أمام الترجي الرياضي بعد الاحتكام إلى الضربات الترجيحية.