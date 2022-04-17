انطلاق عمليات الغوص لمعاينة وضعية السفينة التجارية الغارقة

انطلقت صباح اليوم الأحد عمليات الغوص قصد معاينة وضعية السفينة التجارية التي غرقت بخليج قابس، وذلك بحضور وزيرة البيئة و وزير النقل بالتوازي مع بداية عمليات التدخل.وقد افادت وزارة البيئة في بلاغ لها بأنه في إطار السعي إلى تفادي وقوع تعقيدات بيئية يجري العمل على وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة.كما تم اتخاذ اجراءات عملية وميدانية لانقاذ السفينة، رغم تواصل سوء العوامل الجوية من ذلك الاضطراب الشديد للبحر وقوة الرياح .يشار إلى تعرض سفينة تجارية اجنبية XELO قادمة من ميناء دمياط (مصر) في اتجاه ميناء لافاليت (مالطة)، الى الغرق بخليج قابس.وقد تمت عملية انقاذ افراد الطاقم بنجاح ليلة الجمعة من قبل اعوان البحرية التجارية والموانئ حال تلقيهم لنداء استغاثة من قبل افراد طاقم السفينة التجارية.