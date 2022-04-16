منظمة " انترناشونال الرت تونس" تطلق مشروع "دعم مشاركة الشباب في الاحياء الشعبية والمناطق الداخلية في تقييم السياسات العمومية

أطلقت منظمة "انترناشونال الرت تونس"، منذ بداية شهر افريل الجاري مشروعها "تدعيم مشاركة الشباب في الاحياء الشعبية والمناطق الداخلية في تونس في تقييم السياسات العمومية"، الرامي الى تعزيز مشاركة الشباب في الشأن المحلي.وينفذ مشروع "تدعيم مشاركة الشباب في الاحياء الشعبية والمناطق الداخلية في تونس في تقييم السياسات العمومية" في ثلاث مناطق وهي دوار هيشر بولاية منوبة والزهور بولاية القصرين وتطاوين الجنوبية، حسب ما أفاد به منسق الحملات والاعلام بالمنظمة، مهدي برهومي.وأضاف برهومي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت، إن المشروع، يتمثل في تكوين مجموعة الشباب المشاركين ليتولوا المساهمة في تقييم السياسات العمومية في قطاعي الصحة والتعليم ومدى توفر المرافق العمومية، مشيرا الى أن الشباب المشارك في هذا البرنامج يستهدف الإدارات الجهويةللصحة ومندوبيات التربية ومراكز الرعاية الصحة الأساسية.وسيتم على ضوء نتائج عمليات التقييم الخروج بتوصيات ومقترحات لرفعها الى الجهات الرسمية، حسب المتحدث.ولفت الى ان المشروع الذي ينفذ على امتداد سنتين جاء بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، وبالشراكة مع جمعية خرائط المواطنة ومؤسسة شمسية لادارة الأنظمة الصحية.يذكر أن منظمة "انترناشونال الرت" هي منظمة غير حكومية لها عضوية استشارية لدى الأمم المتحدة وتقوم بدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقييم السياسات العمومية.