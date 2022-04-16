الصندوق العالمي للطبيعة يدعو تونس الى تحيين المعطيات بشان غرق "اكسيلو" بصفة فورية

دعا الصندوق العالمي للطبيعة عبر مكتب شمال إفريقيا بتونس إلى تحيين المعطيات بخصوص التسربات الناجمة عن غرق سفينة الشحن التجاريّة " اكسيلو " بصفة فورية وضمان إعلام البحارة ومستغلي المجال البحري بكل المستجدات.وطالب الصندوق في بيان أصدره، السبت، ساعات بعد غرق " اكسيلو"، وبعد التشاور مع الشركاء المحليين بمجمع الصيد البحري التقليدي بغنوش، بتفعيل لجان الكوارث البيئية بولايات قابس و صفاقس ومدنين مع التنسيق في ما بينهم.وشدد على ضرورة دعوة البحارة لتجنب وضع الشباك بالمنطقة المتضررة وحولها واتباع توصيات سلطة الإشراف حفاظا على سلامة معداتهم و سلامة المستهلك.وحث خبراء معهد علوم وتكنوجيا البحار على دراسة الأضرار البيئية الناجمة على البيئة البحرية والثروات السمكية وعلى مداخيل بحارة المنطقة وإدارة حفظ الصحة على مراقبة المنتوجات البحرية المنزّلة بالمنطقة من أجل حماية المستهلك من العناصر الملوثة.ويعد موقع غرق "اكسيلو " منطقة صيد لأكثر من 600 بحار بغنوش و المناطق المجاورة و هي جزء من خليج قابس موطن حوالى 34 الف بحّار والذي يعاني من التلوث الكيميائي منذ عشرات السنين.