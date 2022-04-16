الصندوق العالمي للطبيعة يدعو تونس الى تحيين المعطيات بشان غرق "اكسيلو" بصفة فورية


Publié le Samedi 16 Avril 2022 - 21:11 قراءة: 0 د, 48 ث
      
دعا الصندوق العالمي للطبيعة عبر مكتب شمال إفريقيا بتونس إلى تحيين المعطيات بخصوص التسربات الناجمة عن غرق سفينة الشحن التجاريّة " اكسيلو " بصفة فورية وضمان إعلام البحارة ومستغلي المجال البحري بكل المستجدات.


وطالب الصندوق في بيان أصدره، السبت، ساعات بعد غرق " اكسيلو"، وبعد التشاور مع الشركاء المحليين بمجمع الصيد البحري التقليدي بغنوش، بتفعيل لجان الكوارث البيئية بولايات قابس و صفاقس ومدنين مع التنسيق في ما بينهم.

وشدد على ضرورة دعوة البحارة لتجنب وضع الشباك بالمنطقة المتضررة وحولها واتباع توصيات سلطة الإشراف حفاظا على سلامة معداتهم و سلامة المستهلك.


وحث خبراء معهد علوم وتكنوجيا البحار على دراسة الأضرار البيئية الناجمة على البيئة البحرية والثروات السمكية وعلى مداخيل بحارة المنطقة وإدارة حفظ الصحة على مراقبة المنتوجات البحرية المنزّلة بالمنطقة من أجل حماية المستهلك من العناصر الملوثة.

ويعد موقع غرق "اكسيلو " منطقة صيد لأكثر من 600 بحار بغنوش و المناطق المجاورة و هي جزء من خليج قابس موطن حوالى 34 الف بحّار والذي يعاني من التلوث الكيميائي منذ عشرات السنين.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244709



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 16 أفريل 2022 | 15 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:28 18:57 16:00 12:26 05:44 04:12
Babnet
15°
 Babnet20° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1419°-1219°-1224°-928°-14
  • Avoirs en devises
    24268,5

  • (15 avril)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,26461 DT        1$ =3,01250 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 avril)   715,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   