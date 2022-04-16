الدورة 33 لأيام قرطاج السينمائية ستقام من 29 اكتوبر الى 05 نوفمبر 2022

أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن تحديد موعد تنظيم الدورة 33 للمهرجان وسيكون ذلك من 29 اكتوبر الى 05 نوفمبر 2022 باشراف سنية الشامخي التي تم تعيينها مؤخرا من قبل وزارة الشؤون الثقافية كمديرة للمهرجان، وابراهيم اللطيف مديرا فنيا.كما تم ضبط يوم 10 ماي القادم موعدا لفتح باب التسجيل أمام الافلام الراغبة في المشاركة في مختلف أقسام المهرجان، وذلك عبر الموقع الرسمي لأيام قرطاج السينمائية.وتحتفل أيام قرطاج السينمائية على امتداد سنة 2022 بربيعها السادس والخمسين، ذلك انها تأسست سنة 1966 ببادرة من السينمائي الطاهر شريعة، وكانت تنتظم كل سنتين خلال شهر اكتوبرمن كل سنة قبل ان تصبح موعدا سنويا منذ سنة 2015.وقد شكلت ايام قرطاج السينمائية على امتداد عقود خلت موعدا ثقافيا مهما وفضاءا مفتوحا للسينمائيين ومحترفي الصناعة السينمائية من تونس وبلدان العالم، حيث كانت منذ انبعاثها ولا تزال في خدمة السينما الافريقية، والعربية، والاسيوية، وسينما امريكا اللاتينية، فضلا عن انفتاحها على مجالات الانتاج السينمائي العالمي.وتنعقد الدورة الجديدة لايام قرطاج السينمائية برئاسة سنية الشامخي، وهي استاذة محاضرة بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت، ومتحصلة على الدكتوراه في السينما والسمعي البصري والتلفزيون من جامعة باريس بانتيون -السربون، وعلى شهادة في تصميم الصورة والاخراج وكتابة السيناريو.كما أن سنية الشامخي مخرجة، وباحثة، وكاتبة، حيث قامت بتأليف أربعة اعمال ادبية، وحصلت على العديد من الجوائز الوطنية والدولية منها جائزة زبيدة بشير سنة 2008 للابداع النسوي، وجائزة الكومار للعمل الروائي الاول سنة 2009 ،مثلما شغلت مناصب عدة من ذلك ادارتها للمركز الوطني للسينما والصورة ،وللمهرجان الوطني للسينما ،ولجمعية مخرجي الافلام التونسية.اما المدير الفني لايام قرطاج السينمائية ابراهيم اللطيف فهو مخرج، ومنتج، واعلامي، متحصل على الماجستير في علوم التواصل والاتصال من جامعة السربون بباريس، وقد تقلد عدة مسؤوليات اهمها اداراته لايام قرطاج السينمائية في دورتين 2015 و2016، الى جانب توليه الادارة الفنية للأيام في دورتها لسنة 2020 .