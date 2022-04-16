المنستير: استئناف تنظيم "ليالي رمضان" بدار الثقافة ببنبلة بعد غياب تواصل ثماني سنوات

افتتحت الدورة الرابعة لتظاهرة "ليالي رمضان" بدار الثقافة ببنبلة بولاية المنستير، أمس بعرض "الشطحة" لحضرة شباب المنستير بقيادة الفنّان عبد الودود بوزقرو ليستأنف بذلك تنظيمها بعد غياب تواصل ثماني سنوات، وفق ما أفادت "وات" اليوم مديرة دار الثقافة ببنبلة نبيلة سلامة.وكان عرض "الشطحة" ممتعا غير أنّه لم يسجل حضورا كبيرا للجمهور نظرا إلى الأحوال الجوية وتساقط الأمطار وخاصة "جائحة كورونا التي أثرت بشكل ملحوظ على توافد الجمهور الذي تم استعادة حضوره حتى على مستوى نوادي الاختصاص" حسب مديرة دار الثقافة مشيرة إلى أنّهم برمجوا الخروج بعروض "ليالي رمضان" من فضاءات دار الثقافة نحو المقاهي والأماكن التراثية التي تستقطب أعدادا عريضة من الناس غير أنّ الأحوال الجوية حالت دون ذلك.ويواكب الجمهور مساء اليوم بدار الثقافة ببنبلة عرضا لعوامرية سيدي عامر بقيادة الفنّان عليّة المقدم على أن تختتم الدورة الرابعة من "ليالي رمضان" ببنبلة الأحد 17 أفريل الجاري بعرض طربي بعنوان "من قاع الخابية" لمجموعة فنون الطرب الأصيل بقيادة الفنّان عامر البنوني وإدارة نادر حسين.وتنطلق جميع العروض وهي مجانية على الساعة العاشرة مساء بدار الثقافة ببنبلة حسب المصدر ذاته.