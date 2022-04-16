الرابطة المحترفة 1 - المرحلة الاولى : تعينات حكام الجولة 14 (المجموعة الأولى)

في ما يلي تعينات حكام مباريات الجولة 14 والاخيرة من المرحلة الاولى بطولة الرابطة المحترفة الأولى الخاصة بالمجموعة الأولى، والتي ستدور لقاءاتها بعد غد الاثنين:
الاثنين 18 أفريل
في ملعب بن قردان:
اتحاد بن قردان - النادي البنزرتي
الحكم: نصر الله الجوادي
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - الترجي الرياضس
الحكم: وليد الجريدي
في ملعب نجيب الخطاب
اتحاد تطاوين - أمل حمام سوسة
الحكم: كريم الخميري
في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي - نادي حمام الأنف
الحكم: درصاف القنواطي
الاثنين 18 أفريل
في ملعب بن قردان:
اتحاد بن قردان - النادي البنزرتي
الحكم: نصر الله الجوادي
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - الترجي الرياضس
الحكم: وليد الجريدي
في ملعب نجيب الخطاب
اتحاد تطاوين - أمل حمام سوسة
الحكم: كريم الخميري
في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي - نادي حمام الأنف
الحكم: درصاف القنواطي
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 244690