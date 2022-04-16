الرابطة المحترفة 1 - المرحلة الاولى : تعينات حكام الجولة 14 (المجموعة الأولى)


Publié le Samedi 16 Avril 2022 - 13:09 قراءة: 0 د, 25 ث
      
في ما يلي تعينات حكام مباريات الجولة 14 والاخيرة من المرحلة الاولى بطولة الرابطة المحترفة الأولى الخاصة بالمجموعة الأولى، والتي ستدور لقاءاتها بعد غد الاثنين:


الاثنين 18 أفريل
في ملعب بن قردان:
اتحاد بن قردان - النادي البنزرتي

الحكم: نصر الله الجوادي
 
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - الترجي الرياضس
الحكم: وليد الجريدي
 
في ملعب نجيب الخطاب
اتحاد تطاوين - أمل حمام سوسة
الحكم: كريم الخميري
 
في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي - نادي حمام الأنف
الحكم: درصاف القنواطي
 

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244690



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 16 أفريل 2022 | 15 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:28 18:57 16:00 12:26 05:44 04:12
Babnet
19°
 Babnet20° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1319°-1319°-1125°-1028°-16
  • Avoirs en devises
    24268,5

  • (15 avril)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,26461 DT        1$ =3,01250 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 avril)   715,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   