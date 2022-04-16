الرابطة المحترفة 1 - المرحلة الاولى : تعينات حكام الجولة 14 (المجموعة الأولى)

في ملعب بن قردان:اتحاد بن قردان - النادي البنزرتيالحكم: نصر الله الجواديفي ملعب المتلوينجم المتلوي - الترجي الرياضسالحكم: وليد الجريديفي ملعب نجيب الخطاباتحاد تطاوين - أمل حمام سوسةالحكم: كريم الخميريفي ملعب الطيب المهيريالنادي الصفاقسي - نادي حمام الأنفالحكم: درصاف القنواطي