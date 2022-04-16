سيدي بوزيد: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 12 حالة شفاء

أعلنت، اليوم السبت، الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، مقابل 12 حالة تعافي، ليبلغ العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس 39904 إصابات، منها 1047 حالة وفاة، و39835 حالة شفاء.ورُصدت الاصابات الجديدة، بمعتمديتي المكناسي (حالة واحدة)، وأولاد حفوز (حالتين) ، كما تم اليوم رفع 42 عينة للتحليل، ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم رفعها منذ انتشار الوباء، 135311 عينة.في المقابل، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في الجهة إلى حدود يوم الجمعة، حوالي 216842 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد 19"، رفيق نصيبي.وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ حوالي 121204 أشخاص، والذين تلقوا الجرعة الثالثة جرعة تعزيز المناعة 18050 شخصا، فيما بلغ عدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 227 شخصا، كانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.يذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 260 ألفا و770 شخصا حسب آخر تحيين.