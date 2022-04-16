باجة: وفاة شخص واصابة 5 اخرين بفيروس "كورونا"

سجلت ولاية باجة، امس الجمعة، حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد لرجل عمره 71 سنة من معتمدية تبرسق، ليصل عدد ضحايا الفيروس بالجهة اجمالا الى 747 شخصا.كما تم تسجيل 5 اصابات جديدة بعدوى الفيروس من جملة 21 عينة تم تحليلها، بنسبة تحاليل ايجابية قاربت ال24 بالمائة، وهي النسبة الارفع منذ اكثر من اسبوع، ليصل عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بالجهة الى 26151 اصابة تم الكشف عنها من جملة 68770 تحليلا تم اجراؤها.وتواصل تصنيف كل معتمديات ولاية باجة فى مستوى الانذار "المتوسط" و"المنخفض"، ووصل عدد الاصابات ب"كورونا" لكل 100 الف ساكن الى 41 اصابة (بنسة 13,33 بالمائة) لكل 100 الف ساكن بكامل الولاية مقارنة ب1400 اصابة لكل 100 الف ساكن تم تسجيلها فى موفي جانفي المنقضي.