جمعيتا أحباء الطيور ومهرجان الساف بالهوارية توقعان اتفاقية لحماية الطيور البرية والمحافظة على التراث

أبرمت جمعية أحبّاء الطيور وجمعية مهرجان الساف بالهوارية ، امس الجمعة، اتفاقية إطارية في مجال حماية الطيور البرية والمحافظة على التراث.وستعمل الجمعيتان من خلال هذه الاتفاقية، على ترشيد طرق وسلوكيات التعامل مع طيور الوطن القبلي القارة المهاجرة وخاصة منها الجوارح، وفق بلاغ صادر عن جمعية احباء الطيور، امس الجمعة.كما تؤكد الجمعيتان من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية اعتزازهما بفن البيزرة التراثي الخالي من الشوائب والطرق المستحدثة المضرة بالطيور والتنوع البيولوجي.وتسعى الجمعيتان إلى دعم مهرجان الساف و تطوير أهدافه و تظاهراته بما يضمن تثمين التراث والمحافظة على الثروة الحيوانية في آن واحد.